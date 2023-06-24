Москва, 24 июня, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании граждан на 30 суток за нарушения режима при военном положении. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации в субботу, 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За несоблюдение норм, предустановленных законом «О военном положении», предусмотрен штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток. При этом для должностных лиц за аналогичные правонарушения предусмотрен повышенный штраф до 2000 рублей.

Кроме того, при нарушении с использованием транспортного средства дополнительной мерой наказания может стать его конфискация.

На сегодняшний день военное положение введено в новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в официальном обращении президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа.

Позднее вечером стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Стороны договорились о приостановке движения вооружённых лиц и действиях, направленных на деэскалацию напряжения.