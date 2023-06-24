Липецк, 24 июня, 2023, 22:25 — ИА Регнум. В Липецкой области постепенно отменят введённые ограничения на передвижение. В скором времени запустят движение на региональных трассах. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

«Введённые ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь несложно, сделаем быстро», — написал Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, власти Липецкой области усилили меры безопасности в Липецкой области в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», в частности, отменили все массовые мероприятия. Жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении.

24 июня два въезда в Липецк — по чаплыгинскому и лебедянскому направлениям — были перекрыты — на территорию региона зашла техника ЧВК «Вагнер». Правоохранители и местные власти принимают все необходимые меры для безопасности населения.