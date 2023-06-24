Москва, 24 июня, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции (КТО), сообщили в оперативных штабах в Москве и Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

В заявлении, которое приводит ТАСС, говорится, что сейчас фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК.

«В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В связи с введением режима КТО в столице перенесены некоторые массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера и футбольные матчи. В прокуратуре Москвы напомнили, что режим КТО предусматривает введение определённых ограничений, в том числе связанных с перемещением и использованием личного транспорта и средств связи, а также с порядком личного досмотра.