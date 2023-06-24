Вашингтон, 24 июня, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, сообщило 24 июня агентство Reuters со ссылкой на представителя Милли.

Zuma\TASS Генерал Марк Милли

Как пишет газета The New York Times, у высокопоставленного американского генерала была на 24 июня запланирована поездка в Израиль и Иорданию.

Ранее пресс-служба Белого дома информировала, что президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ситуацию в России. А до этого госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил эту тему с министрами иностранных дел стран G7 и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент. Россия не даст повториться сценарию 1917 года, когда внутренние распри и интриги стали причиной утраты огромных территорий и начала гражданской войны, подчеркнул глава государства.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.