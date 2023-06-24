Минск, 24 июня, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Иллюзию победить Россию в украинском конфликте питает коллективный Запад и ради достижения этой цели продвигает линию на продолжение противостояния, снабжая Киев вооружениями. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу «Беларусь-1».

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Алейник указал, что Белоруссия заинтересована в поиске мирного пути решения украинского конфликта и намерена последовательно продвигать эту линию.

«К сожалению, страны Запада сегодня придерживаются другой логики — они по-прежнему питают иллюзии победить Россию, по-прежнему продвигают линию на продолжение вооруженного конфликта, подпитывают тяжелыми вооружениями и реализуют политику, нацеленную на ослабление России», — отметил глава МИД Белоруссии.

Алейник пояснил, что Минск занимал и занимает миролюбивую линию, нацеленную на поиск взаимоприемлемого мирного пути разрешения конфликта. При этом, как подчеркнул Алейник, страны Запада «не заинтересованы ни сами садиться за стол переговоров, ни подталкивать к этому Украину».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, на планете складывается ситуация, когда спустя десятилетия благополучной жизни ткань мирного времени может вот-вот разорваться, и очередной неверный шаг западных политиков может стать последним для большей части человечества.