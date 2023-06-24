Белгород, 24 июня, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Беспилотник украинской армии сбросил взрывное устройство на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино. Об этом 24 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и добавил, что в результате атаки дрона произошло небольшое возгорание. Глава области указал, что сотрудники противопожарных служб уже прибыли для проведения работ по тушению пожара.

Как сообщало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области. Глава региона уточнил, что российские средства ПВО перехватили все ракеты ВСУ.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ подвергли обстрелу село Плёхово в Суджанском районе. По его словам, в результате этого три населённых пункта остались без электричества.