Псков, 24 июня, 2023, 20:29 — ИА Регнум. В Псковской области 30 детей из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе госпитализировали с симптомами кишечной инфекции. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что после поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции местные власти приняли комплекс превентивных мер.

«На место оперативно выехала группа специалистов Роспотребнадзора и медики областной инфекционной больницы. Они провели осмотр детей. Все, у кого были клинические признаки инфекции и жалобы на самочувствие, направлены на госпитальное обследование — всего 30 детей», — говорится в сообщении.

При этом глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что состояние воспитанников лагеря оценивается как состояние легкой степени тяжести, и добавила, что в скором времени, как предполагается, они смогут отправиться домой после результата анализов.

Также указывается, что сейчас управление Роспотребнадзора по области ведёт в лагере «Зеркальный» эпидемиологическое расследование, отобрав пробы воды и пищи для лабораторных исследований. Кроме того, профильными комитетами правительства Псковской области назначена служебная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело после массового отравления шаурмой в кафе в Братске. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 20 июня уточнил, что после отравления шаурмой в Братске медпомощь потребовалась 101 человеку, при этом половине из них потребовалась госпитализация. Глава региона уточнил, что 22 человека из этого числа — это дети.