Москва, 24 июня, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Всех, кто в данный момент стоит перед выбором, призвала не совершать предательство официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление дипломат сделала 24 июня в видеообращении, которое было опубликовано в её Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова отметила, что записывает обращение из Троице-Сергиевой лавры, где находятся мощи святого Сергия Радонежского, который, по словам Захаровой, является покровителем России и её народа. Дипломат подчеркнула, что этот святой смог во времена смуты и междоусобицы сплотить народ России перед лицом внешнего врага ради будущего и сумел «вывести людей из этой тьмы».

«Я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас находится перед решением, от которого зависит не только их жизнь, но и жизнь всей страны. Братья, есть исторический момент, когда личное внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на второй план», — указала Захарова.

Дипломат напомнила о притче про Иуду, чьё имя стало символом предательства на века.

«Вы вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда. Когда его спросили, где молится Иисус Христос, где он находится, он сказал, что в Гефсиманском саду, и даже привел туда. Он сказал правду и показал верно, только, говоря эту правду, он совершал самое страшное предательство не только в своей жизни, но в истории человечества», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России призвала не повторять ошибок Иуды, а оставаться смелыми и верными защитниками своей страны и народа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с видеообращением к президенту России Владимиру Путину выступили военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые сражаются в зоне проведения спецоперации. Морпехи обратились к Верховному главнокомандующему со словами поддержки и призывом остановить раскол и смуту, которая идёт на руку врагам России. Пехотинцы дали обещание исполнить до конца свой воинский долг, сохранив верность присяге.