Донецк, 24 июня, 2023, 20:42 — ИА Регнум. На некоторых участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдается позиционное противостояние, на других — продвижение вперёд российских сил, сообщил 24 июня в своём Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости Боевая машина БМП-3 1-й

«Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР», — уточнил он.

Пушилин ранее заявил, что ДНР поддерживает президента России Владимира Путина в условиях попытки военного мятежа в стране. Сейчас единственное верное решение для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы — это сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, подчеркнул врио главы ДНР.

Как передавало ИА Регнум, президент России заявил в своём обращении о попытке военного мятежа, которая является преступлением и предательством, направленными на раскол страны. Он сравнил её с событиями 1917 года, за которыми последовали крах государства и гражданская война. Российские власти защитят народ и государственность от любых угроз, а организаторы и участники мятежа будут наказаны по закону, подчеркнул он.