Астана, 24 июня, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июня намерен провести внеплановое заседание Совета безопасности республики по ситуации в России. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба казахстанского президента.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведёт внеплановое заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе заседания казахстанский лидер заслушает отчеты главы правительства и глав силовых ведомств о мерах по исполнению его поручений на фоне ситуации в России.

Также указывается, что по итогам заседания должен быть принят план действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в дружественной Казахстану России на безопасность жителей и экономику республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Токаевым. В ходе него российский лидер информировал своего коллегу из Казахстана о ситуации в стране. В свою очередь, казахский президент указал, что конституционный порядок и верховенство закона — это непременное условие поддержания правопорядка в стране.

До этом российский президент обратился к гражданам России, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране. Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства, понесут неминуемое наказание.