Москва, 24 июня, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ создало оперативный штаб в связи с введением в ряде регионов режима контртеррористической операции (КТО). Об этом 24 июня сообщил журналистам министр Сергей Кравцов.

Владимир Астапкович/РИА Новости Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«В министерстве создан оперативный штаб, мы получаем информацию из всех регионов», — сказал Кравцов.

Он добавил, что ситуация полностью под контролем, оздоровительная кампания во всех регионах идёт в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в Минпросвещения сообщили, что в расположенных на юге России детских центрах и лагерях усилены меры безопасности. При этом в Москве, Подмосковье и ряде других регионов, в которых введены дополнительные меры антитеррористического характера, перенесены выпускные вечера в школах.

В министерстве образования Московской области сообщили, что в школах Московской области на неделю перенесли проведение выпускных вечеров в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе.