Владивосток, 24 июня, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Видеообращение к Верховному главнокомандующему и президенту России Владимиру Путину записали военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Видеозапись опубликовал 24 июня губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.

Кадр из видео 155-я бригада морской пехоты ТОФ

Морские пехотинцы обратились к Верховному главнокомандующему со словами поддержки и призывом остановить раскол и смуту, которая идёт на руку врагам России. Пехотинцы дали обещание исполнить до конца свой воинский долг, сохранив верность присяге.

«Владимир Владимирович, мы с Вами! Где мы — там победа!» — так завершили своё обращение морпехи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815387" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> С обращением в поддержку Путина выступила 155-я бригада морской пехоты ТОФ

Как пояснил губернатор Приморского края, видеообращение 155-й бригады морской пехоты ТОФ, которая сейчас находится на передовой в зоне проведения спецоперации, посвящена ситуации с ЧВК «Вагнер».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, мятеж в России всегда будет разгромлен и никакие якобы благие цели, декларируемые мятежниками, не могут служить им оправданием.