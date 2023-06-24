Анкара, 24 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события в России, сообщил 24 июня ТАСС источник в турецком министерстве.

Михаил Метцель/ТАСС Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

По его словам, глава МИД Турции и госсекретарь США провели телефонные переговоры. «В ходе переговоров обсуждались события в России и региональные темы», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова внести свой вклад в скорейшее урегулирование ситуации в России.

Ранее о беседе Путина и Эрдогана сообщили в Кремле. Президент России проинформировал турецкого коллегу о ситуации, а Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства, отметили в пресс-службе президента РФ.

24 июня в своём обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается фактически со всей военно-информационной машиной Запада, такие действия раскалывают страну и народ и являются предательством и ударом в спину, отметил глава государства.