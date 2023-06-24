Тбилиси, 24 июня, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности республики в связи с ситуацией в России для обсуждения Абхазии и Южной Осетии. Она заявила об этом 24 июня на чрезвычайном брифинге по обстановке в России.

Стрингер/РИА Новости Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Я публично призываю премьер-министра незамедлительно созвать Совбез», — сказала она.

Зурабишвили добавила, что на нём необходимо срочно обсудить несколько вопросов, включая реакции на эти события в Абхазии и Южной Осетии, чтобы власти этих республик не смогли «использовать эти события для того, чтобы разжечь неуместные страхи в населении».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина по ликвидации попытки вооружённого мятежа в России. Он выразил уверенность в том, что благодаря решительности и мудрости российского лидера эта попытка будет успешно решена в соответствии с Конституцией и законами страны.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесении ВС России ударов по лагерям компании, что опровергли и Минобороны, и ФСБ. Позднее в отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.