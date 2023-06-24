Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь работают в Ростовской области штатно, заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Алексей Никольский/РИА Новости Губернатор Ростовской области Василий Голубев

«Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков, запасов продуктов достаточно. Это недельный запас, который ежедневно пополняется», — сказал он.

Также Голубев сообщил о возникавшем в течение дня ажиотажном спросе на ГСМ и заверил, что в области имеется достаточный запас топлива.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 июня власти Ростовской области приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие два дня. Также жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко призвал горожан исключить поездки в центральную часть Ростова-на-Дону и не оставлять детей без присмотра.