Москва, 24 июня, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Мятеж в России всегда будет разгромлен и никакие якобы благие цели, декларируемые мятежниками, не могут служить им оправданием. Такое заявление сделал 24 июня помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Мединский провёл параллели между попыткой мятежа в России сегодня и событиями из прошлых столетий. Помощник президента России упомянул такие исторические события, как: Стрелецкий бунт в XVII веке, предательство Мазепы и части казаков в XVIII веке, восстание декабристов в XIX веке, Корниловский и Кронштадский мятежи в XX веке и путч в августе 1991 года. Мединский отметил, что ни один из этих мятежей не был успешным.

«Все это уже было… Вывода три: 1. Никакие декларируемые «благие» цели — не оправдание, мятеж — 100% зло. 2. В России мятеж всегда будет разгромлен. 3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей», — указал Мединский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия не позволит мятежу дойти до государственного переворота и мирового кризиса.

Запред Совбеза отметил, что попытка вооружённого мятежа, которая сейчас происходит в России, является продуманной акцией для захвата власти в стране. Зампред Совбеза отметил, что Москва понимает, какие последствия может иметь переворот в ядерной державе, и подчеркнул, что если российский ядерный арсенал перейдёт «под управление бандитов», на грани уничтожения окажется весь мир.