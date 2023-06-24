Галле, Германия, 24 июня, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Галле (Германия). В полуфинальном матче он одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Российский теннисист Андрей Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

В финале турнира Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в полуфинале обыграл Александра Зверева из Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (3:7).