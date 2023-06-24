Москва, 24 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Спекуляции на тему былых обид, невыполнения обязательств со стороны Министерства обороны России, якобы ударов по тыловым расположениям не выдерживают никакой критики, заявил 24 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Это брехня», — отметил он.

Медведев считает, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране.

«Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны опровергли сообщения об ударах по лагерям ЧВК, российская армия при этом продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения военной спецоперации.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 июня доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооружённого мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.