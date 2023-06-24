Москва, 24 июня, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Глава МИД Кении Альфред Мутуа заявил о солидарности с Россией в усилиях по обеспечению стабильности и правопорядка. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба МИД РФ.

Martin Meissner Глава МИД Кении Альфред Мутуа

Отмечается, что по инициативе кенийской стороны состоялся телефонный разговор Мутуа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кенийский дипломат выразил удовлетворение результатами недавнего визита Лаврова и подтвердил приверженность Найроби достигнутым договорённостям. Также министры обсудили график предстоящих контактов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Лавров посещал с визитом Кению. Российский министр выделил вопрос перехода на нацвалюты в торговле с Кенией и отметил, что товарооборот двух стран не настолько велик, чтобы вводить эту меру, поэтому сейчас расчёты ведутся в долларах. При росте товарооборота, по мнению министра, можно будет задуматься о практическом смысле использования нацвалют.