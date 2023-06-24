Москва, 24 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. В случае, если ядерный арсенал России окажется под управлением бандитов, весь мир окажется на грани уничтожения. Такое заявление сделал 24 июня в беседе с журналистами зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», — отметил Медведев.

По мнению замглавы Совбеза, такой кризис выйдет за рамки одной страны, и мир может оказаться на грани уничтожения.

«Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию», — добавил Медведев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Медведев призвал сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего, для победы над внешним и внутренним врагом России.

В своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что происходит попытка совершения вооружённого мятежа. Эти действия раскалывают страну и народ и являются ударом в спину, отметил глава государства. Мятежники понесут неминуемое наказание, а Россия преодолеет эти испытания и выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.