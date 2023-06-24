Москва, 24 июня, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Россия не позволит мятежу дойти до государственного переворота и мирового кризиса. Об этом 24 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Александр Гальперин/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе», — сказал Медведев.

Он отметил, что ещё не было такого в истории человечества, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия был под управлением бандитов. По его словам, очевидно, что такой кризис не ограничится рамками одной страны и мир будет поставлен на грань уничтожения.

«Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Медведев заявил, что попытка вооружённого мятежа, которая сейчас происходит в России, является продуманной акцией для захвата власти в стране. Он назвал не выдерживающими критики спекуляции на тему якобы невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тылам ЧВК «Вагнер».