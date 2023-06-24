Москва, 24 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Попытка вооружённого мятежа, которая сейчас происходит в России, является продуманной акцией для захвата власти в стране. Об этом 24 июня заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что Москва понимает, какие последствия может иметь переворот в ядерной державе, и подчеркнул, что если российский ядерный арсенал перейдёт «под управление бандитов», на грани уничтожения окажется весь мир.

При этом Медведев назвал не выдерживающими критики спекуляции на тему якобы невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тылам ЧВК «Вагнер».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия продолжит держать курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене и формирование справедливого многополярного миропорядка. Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что попытка вооружённого мятежа в России вызывает резкое неприятие в обществе, решительно поддерживающем российского президента Владимира Путина.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения со стороны военнослужащих. Также он поручил Центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных СК по субъектам России провести организацию работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МЧС.