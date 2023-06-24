Москва, 24 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Российский агропромышленный комплекс (АПК) работает штатно, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, заявил 24 июня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Telegram-канале министерства.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

По его словам, сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно.

«В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена», — подчеркнул министр.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 июня обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях и заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции.