Москва, 24 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Видео размещено 24 июня в Telegram-канале ведомства.

РИА Новости Ударный вертолет Ка-52

«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ

22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.