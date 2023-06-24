Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52
Москва, 24 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Видео размещено 24 июня в Telegram-канале ведомства.
«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это произошло на южнодонецком направлении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ.
22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.
19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.