Москва, 24 июня, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Видео размещено 24 июня в Telegram-канале ведомства.

РИА Новости
Ударный вертолет Ка-52

«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ.

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ

22 июня появилось видео поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.