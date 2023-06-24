Москва, 24 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Россия продолжит свой курс на обеспечение собственной безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене и формирование справедливого многополярного миропорядка. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ в связи с текущей внутриполитической ситуацией, которое 24 июня распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что попытка вооружённого мятежа, которая была предпринята в России, вызывает резкое неприятие в российском обществе, решительно поддерживающем президента Владимира Путина.

«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности», — указывается в сообщении и уточняется, что на фоне этого происходит попытка мятежа в интересах внешних врагов России.

МИД предостерёг Запад от попыток использования ситуации внутри страны для того, чтобы достичь своих русофобских целей, так как такого рода попытки бесперспективны и не будут иметь отклика ни в России, ни у здравомыслящих политических сил других стран.

Также во внешнеполитическом ведомстве высказали уверенность в том, что эта ситуация в ближайшее время будет разрешена, как это достойно вековой мудрости российского народа и государства, а все цели и задачи спецоперации будут выполнены.

«Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка», — добавляется в заявлении.

При этом в МИД дали высокую оценку пониманию этой принципиальной позиции союзниками и зарубежными партнёрами России, которое Москва в полной мере ощущает уже в данный момент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент России Владимир Путин призвал всех россиян объединиться, и это сейчас главное. Она отметила, что каждый может иметь своё отношение к тем или иным событиям, однако в истории наступают такие моменты, в которые всё своё личное нужно отложить на потом.

Позднее Захарова рекомендовала всем запомнить фразу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России являются отвечающими интересам Киева. Она отметила, что лучше на тему происходящего сказать было нельзя, и добавила, что сделать хуже, чем было сделано, также нельзя.