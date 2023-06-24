Вашингтон, 24 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются возмутительными, вопросы должны решаться мирным путём. Об этом 24 июня заявил американский политолог Джон Вароли.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Действия Пригожина возмутительны. Эти вопросы должны быть решены мирным путём», — приводят «Известия» его слова.

Политолог также уточнил, что у него нет информации о деталях происходящего, он не знает о настрое солдат, при этом он верит в то, что они продолжат исполнять свой долг как настоящие патриоты.

Вароли отметил, что основной вопрос состоит в том, как Кремль будет использовать сложившуюся ситуацию, чтобы преуспеть в рамках специальной военной операции.

По словам политолога, при этом Москва слишком аккуратна с НАТО.

Он уточнил, что со стороны НАТО больше провокаций и террористических атак.

«Британское оружие было использовано для уничтожения российского моста, мы видели это недавно, они активно пытаются уничтожить Россию», — напомнил Вароли.

Как передавало ИА Регнум, политолог Александр Асафов заявил, что солидарность киевского режима с теми, кто пытался устроить в России военный мятеж, наглядно говорит о возможных последствиях таких попыток. Народу сейчас нужно сплотиться вокруг своего президента, отметил он.

Он призвал не искать какого-то скрытого смысла в недавнем обращении президента России Владимира Путина к народу. Глава государства, по его словам, ясно заявил о том, что основные выгодоприобретатели от ситуации, связанной с попыткой мятежа, — в Киеве и на Западе. При этом киевский режим не предлагает россиянам лучшей жизни, а прямо призывает к их уничтожению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь, заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей.