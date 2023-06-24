Москва, 24 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности в виде штрафов за незаконное использование иностранных мессенджеров, сообщили в пресс-службе Кремля 24 июня.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В КоАП [кодекс об административных правонарушениях] внесены изменения, предусматривающие административную ответственность для должностных и юридических лиц за незаконное использование иностранных информационных систем», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Госдума приняла указанный закон в третьем чтении на заседании 21 июня. Закон запрещает использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных жителей России и финансовой информации, а также подключение к таким мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств.

Административная ответственность за нарушение новых правил может грозить государственным служащим и сотрудникам банков. Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

В июне 2023 года заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил о начале разработки новой версии законопроекта, который предусматривает штраф в размере до трёх миллионов рублей и заключение под стражу на срок до 10 лет за намеренное распространение персональных данных граждан.