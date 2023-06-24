Липецк, 24 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В настоящее время два въезда в Липецк — по чаплыгинскому и лебедянскому направлениям, перекрыты. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале.

Липецкаяобласть.рф

«Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: чаплыгинское и лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что для обеспечения правопорядка и безопасности жителей области оперштаб региона просит их без острой необходимости не выходить из своих домов и воздерживаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.

Также подчёркивается, что ситуация в области находится под контролем, однако требует понимания со стороны каждого из жителей области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территорию региона зашла техника ЧВК «Вагнер». Он добавил, что правоохранители и местные власти принимают все необходимые меры для безопасности населения. Глава области отметил, что ситуация находится под контролем.

До этого пресс-служба правительства региона сообщила об ограничении движения на всех выездах на трассу М-4 «Дон» в области. При этом водителям разрешили съезжать с федеральной трассы и рекомендовали заранее выбирать пути объезда.