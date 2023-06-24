Курск, 24 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Плёхово в Суджанском районе Курской области, сообщил 24 июня губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате в трёх населённых пунктах — Плёхово, Гуево и Горналь — отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению», — информировал он.

Кроме того, в селе Плёхово в здании школы выбиты окна, пострадало три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи. Никто из жителей не пострадал.

Также 24 июня сообщалось, что системы ПВО России сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Курском.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области с 22 июня запретили массовые публичные мероприятия в целях усиления охраны общественного порядка. Исключение составят мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дням воинской славы, а также памятным датам.