Москва, 24 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» бесплатно поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, собиравшимся вылететь из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

John Taggart Самолет авиакомпании Аэрофлот

«Пассажирам «Аэрофлота», испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в билетах могут внести пассажиры с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах недели с указанной в билете первоначальной даты. Также в компании попросили обращаться в контакт-центр по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ОАО «РЖД» заявили, что все российские железнодорожные вокзалы работают штатно, а поезда, в том числе в юго-западной части страны, следуют по расписанию. Также в компании уточнили, что принимают все меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.

До этого в ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что для стабилизации ситуации в Ростове будут предприняты решительные действия. Глава государства указал, что ВС России и другие государственные органы получили необходимые приказы по нейтрализации мятежа.