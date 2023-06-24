Москва, 24 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Воздержаться от поездок на некоторых маршрутах автобусов в Серпухове и Коломне рекомендовало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Соответствующее сообщение опубликовано на странице министерства в социальной сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Так, в минтрансе Подмосковья попросили пассажиров воздержаться от поездок на следующих маршрутах. В Серпухове: №26 «Серпухов — Пущино», №28 «Серпухов — Ланьшино», №30 «Серпухов — Каргашино» №32 «Серпухов — Волково — Птицесовхоз», №33к «Серпухов — Пущино», №42 «Пущино — Протвино», №359к «Пущино — Москва (м. Лесопарковая)».

Уточняется, что маршрут №359 «Пущино — Москва» временно осуществляет перевозку пассажиров до города Серпухова. В Коломне: №3 «с/з Озёры-Микрорайон», №5 «Старая Коломна — Щуровская больница», №6 «Старая Коломна — Поляны — Заречье», №11 «Старая Коломна — Санаторий», №31 «Коломна (а/в Коломна) — Зарайск», №32 «Коломна (а/в Коломна) — Городец», №43 «Коломна (а/в Коломна) — Коробчеево — Коломна (а/в Коломна)», №53 «Озеры — Фроловское», №58 «Озеры — Ступино», №59 «Коломна (а/в Коломна) — Сосновый Бор», №64 «Фруктовая — Луховицы — Коломна (а/в Коломна)».

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Он попросил москвичей и гостей столицы отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности. Глава городской администрации Алексей Логвиненко призвал горожан исключить поездки в центральную часть Ростова-на-Дону и не оставлять детей без присмотра. Также глава горадминистрации отметил, что все учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке, оказывая плановую медицинскую помощь пациентам. Сбоев в работе скорой медицинской помощи нет, количество вызовов бригад не более чем в пределах любого обычного дня.

Движение на всех выездах на трассу М-4 «Дон», расположенных на территории Липецкой области, ограничено. Съезд с федеральной трассы разрешён. Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

Также было частично перекрыто движение на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым». Движение было ограничено на мостах через реку Оку: на 118-м км трассы М-4 «Дон», на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 июня призвал население без особой необходимости не выезжать в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Он обратился к жителям в своём в Telegram-канале, заверив, что полиция предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей.