Анкара, 24 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Турция готова внести свой вклад в скорейшее урегулирование ситуации в России, заявил 24 июня в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. В этом контексте президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — цитирует Эрдогана его канцелярия.

Ранее о беседе Путина и Эрдогана сообщили в Кремле. Президент России проинформировал турецкого коллегу о ситуации, а Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства, отметили в пресс-службе президента РФ.

24 июня в своём обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается фактически со всей военно-информационной машиной Запада, такие действия раскалывают страну и народ и являются предательством и ударом в спину, отметил глава государства.

Власти не дадут повториться сценарию 1917 года, когда распри, интриги и политиканство привели к потерям огромных территорий, а потом и к гражданской войне, и не допустят раскола в России, подчеркнул президент. Мятежники неминуемо понесут заслуженное наказание, а Россия, преодолев все эти испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

В свою очередь патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём обращении подчеркнул, что попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются величайшим преступлением, у которого не может быть оправданий. Патриарх выразил поддержку президенту и призвал тех, кто решился направить оружие против своих собратьев, одуматься.