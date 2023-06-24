Москва, 24 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Закон предусматривает создание СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на срок до конца 2050 года, который может быть продлён. Уполномоченным органом по регулированию станет Минстрой России, а управляющей компанией — «Фонд развития территорий».

Чтобы получить статус участника СЭЗ, индивидуальные предприниматели или коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал.

Закон также устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, предусматривающий особенности землепользования и градостроительной деятельности, а также применение процедуры свободной таможенной зоны и налоговые льготы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что этот закон ждут не только руководители новых регионов, но и сами инвесторы, которые хотят как можно скорее запустить свои проекты.