Бердянск, Запорожская область, 24 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Бердянску, сообщил 24 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Сегодня около 15:55 мск нацисты совершили попытку обстрела города Бердянск Запорожской области», — написал он. Рогов добавил, что система ПВО перехватила и сбила все ракеты.

По его словам, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, Бердянск, как и другие населённые пункты новых территорий России, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков.

Последний раз ВСУ обстреляли Бердянск 11 июня. Ракета была успешно сбита. 2 июня в городе также были слышны взрывы. ВСУ в очередной раз пытались обстрелять город ракетами.