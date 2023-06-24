Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Решение о временном закрытии ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» приняла компания-владелец сети в Ростове-на-Дону. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Новый ресторан «Вкусно — и точка!»

Как пояснили в компании, главным приоритетом являются безопасность гостей и сотрудников «Вкусно — и точка». Поэтому в сложившейся ситуации руководство компании приняло решение о временном прекращении работы ресторанов сети в Ростове-на-Дону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти предупредили жителей Ростова-на-Дону о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности. Глава городской администрации Алексей Логвиненко призвал горожан исключить поездки в центральную часть Ростова-на-Дону и не оставлять детей без присмотра.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что власти приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в ближайшие два дня.