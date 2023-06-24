Москва, 24 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Происходящая в России попытка военного мятежа — удар в спину народу страны, в таких обстоятельствах Россия должна продемонстрировать единство — элит, вооружённых сил, народа, сказал 24 июня в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

Сергей Бобылев/ТАСС Москва. Сотрудник ОМОН на проспекте Маршала Жукова

«Россия должна продемонстрировать единство, единство элит, единство вооружённых сил, силовых структур, единство народа и единство информационного пространства, что в настоящий момент крайне важно», — сказал эксперт.

Россия уже не один раз переживала государственно-политические кризисы, и сейчас важно не дать состояться подобному сценарию, иначе последствия этой провокации для страны могут быть очень серьёзными, добавил Солонников.

Как сообщалось ранее, 24 июня в своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается с военной машиной Запада, эти действия раскалывают страну и народ и являются ударом в спину, отметил глава государства.

Власти не дадут повториться сценарию 1917 года, когда интриги и политиканство привели к потерям территории и к гражданской войне, и не допустят раскола в России, сказал президент. Мятежники понесут неминуемое наказание, а Россия преодолеет эти испытания и выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём обращении 24 июня заявил, что попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Он выразил поддержку президенту и призвал тех, кто решился направить оружие против своих собратьев, одуматься и хранить единство.