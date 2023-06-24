Москва, 24 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Солидарность киевского режима с теми, кто пытался устроить в России военный мятеж, наглядно говорит о возможных последствиях таких попыток. Народу сейчас нужно сплотиться вокруг своего президента, заявил политолог Александр Асафов в беседе с изданием «Известия» 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он призвал не искать какого-то скрытого смысла в недавнем обращении президента России Владимира Путина к народу. Глава государства, по его словам, ясно заявил о том, что основные выгодоприобретатели от ситуации, связанной с попыткой мятежа, — в Киеве и на Западе. При этом киевский режим не предлагает россиянам лучшей жизни, а прямо призывает к их уничтожению.

«Поэтому то, что киевский режим солидарен, да и высказывает пока осторожную поддержку попытке мятежа, наглядно показывает, куда это всё может привести», — сказал Асафов.

Путин призвал сплотиться перед внешними и внутренними угрозами, поэтому сейчас нужно поддержать президента и армию, нужно сохранять спокойствие, а не паниковать, добавил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь, заявила она.

Также Захарова, комментируя обращение Путина, заявила, что в истории есть моменты, когда личное, в том числе уверенность в своей правоте, нужно отложить на потом. Враг России ждёт междоусобицы, поэтому сейчас нужно объединиться под знамёнами главнокомандующего, подчеркнула она.