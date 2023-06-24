Москва, 24 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Рекомендацию работать удалённо дал своим сотрудникам «Ростелеком» на время действия режима контртеррористической операции (КТО), введённого в ряде регионов России. Об этом 24 июня сообщает RTVI.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ростелеком

Согласно данным, полученным от двух источников, близких к компании, сотрудникам «Ростелекома» рекомендовано работать в дистанционном режиме всё время действия КТО.

Официальный представитель компании от комментариев отказался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Роскомнадзоре сообщили о возможном временном ограничении работы интернет-сервисов в районах проведения контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях утром 24 июня.