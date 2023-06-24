Москва, 24 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Для пресечения распространения в публичном пространстве призывов к участию в незаконном военном мятеже ограничен доступ к сообществам ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте», сообщили 24 июня в Роскомнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — цитирует пресс-службу Роскомнадзора ТАСС.

Ранее на странице сообщества ЧВК в сети «ВКонтакте» было размещено сообщение о блокировке.

«Данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023», — гласил комментарий модератора.

Ранее 24 июня в Роскомнадзоре также сообщили, что в районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях утром 24 июня.