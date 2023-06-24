Улан-Удэ, 24 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Все буддисты молятся за прекращение волнений в России во время проведения специальной военной операции. Об этом 24 июня заявил глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев в своём в Telegram-канале.

Андрей Огородник/ТАСС Дамба Аюшеев

«Человек может совершить ошибку, но если её вовремя исправить, это не будет ошибкой! Так говорили воины-самураи. Поэтому новости, которые приходят из Ростова, у нас вызывают большую тревогу и озабоченность. Мы, буддисты, молимся за прекращение этих волнений во время проведения СВО», — написал Аюшеев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Он призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев, и хранить единство.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Он подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является преступником, поднявшим руку на свою страну, и его действия должны быть юридически оценены и наказаны.