Вашингтон, 24 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран G7 и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России, заявил 24 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, Соединённые Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнёрами по мере дальнейшего развития ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент. Россия не даст повториться сценарию 1917 года, когда внутренние распри и интриги стали причиной утраты огромных территорий и начала гражданской войны, подчеркнул глава государства.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.