Москва, 24 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева, должен запомнить каждый. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она напомнила о фразе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева.

«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент России Владимир Путин призвал всех объединиться, и это сейчас главное. Она пояснила, что это необходимо сделать, поскольку если граждане России сейчас не объединятся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, то тогда ничего уже не будет важно.

Захарова также обратилась к бойцам: «Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами всё то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь». Она добавила, что понимает, что искушение поставить своё мнение над интересами России и народа велико, но если только ему поддаться, всё, ради чего мы живём и сражаемся каждый на своём месте, рассыпется.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа.

Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации, — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей.