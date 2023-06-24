Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности. Об этом 24 июня сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Уважаемые ростовчане! В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и осторожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома», — написал глава города.

Кроме того, Логвиненко призвал горожан исключить поездки в центральную часть Ростова-на-Дону и не оставлять детей без присмотра.

Также глава горадминистрации отметил, что все учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке, оказывая плановую медицинскую помощь пациентам. Сбоев в работе скорой медицинской помощи нет, количество вызовов бригад не более чем в пределах любого обычного дня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что «Автодор» попросил водителей выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что власти приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в ближайшие два дня.