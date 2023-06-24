Москва, 24 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) не планирует проведения внеочередного заседания, заявил 24 июня глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Валерий Шарифулин/ТАСС Совет Федерации РФ

В соответствии с планом заседаний Совфеда следующее заседание палаты состоится 5 июля.

Тимченко также сообщил РИА Новости, что Форум регионов России и Белоруссии с участием руководства СФ по-прежнему пройдет 27–28 июня в Уфе. «Планы не меняются», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Он подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.

Глава государства заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Также Путин заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.