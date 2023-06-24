Санкт-Петербург, 24 июня, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Университетской набережной в Петербурге обнаружили коробки с наличными деньгами, общая сумма средств, как минимум, оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщало издание 78.ru, ссылаясь на собственный источник.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС Сотрудники полиции у здания «ЧВК Вагнер центр»

По его данным, пачки по 250 тысяч рублей были перевязаны банковской лентой и резинками.

«Общая сумма, как минимум, оценивается в миллиард рублей. Все коробки погрузили в микроавтобус. По периметру дежурят люди в форме», — сообщает издание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815330" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В офисе Пригожина в Петербурге обнаружили коробки с миллиардом рублей

Как передавало ИА Регнум, Следственным управлением ФСБ России после распространённых в Сети заявлений основателя ЧВК «Вагнер» 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Представители Национального антитеррористического комитета сообщили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Центр общественных связей ФСБ заявил, что высказывания Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами.