Москва, 24 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. По требованию Роскомнадзора социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество ЧВК «Вагнер», сообщается на странице сообщества ЧВК в этой соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023», — говорится в комментарии модератора.

Отмечается, что сообщество было заблокировано, поскольку попало в Реестр запрещенных ресурсов.

Ранее «ВКонтакте» закрыла доступ к заявлению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На странице его пресс-службы «Конкорд» в соцсети говорится, что материал заблокировали на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 23 июня. К такому же решению пришли в компании «Яндекс», где заблокирована часть материалов, связанных с Пригожиным.

Заявление главы частной военной компании было опубликовано около 22:00 мск в пятницу, 23 июня. В Telegram-канале Пригожина также появилось несколько аудиозаписей, в которых он утверждал о якобы нанесённом ударе по подразделениями «Вагнер», обвинив при этом российское военное руководство.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны опровергли сообщения об ударах по лагерям ЧВК, российская армия при этом продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения военной спецоперации.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 июня доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооружённого мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.