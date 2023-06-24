Москва, 24 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании нарушающих режим военного положения на 30 суток. Документ 24 июня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон вводит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»), в которую после слов «режима чрезвычайного положения» добавили фразу: «режима военного положения».

Кроме того, вводится статья 20.51 «Нарушение режима военного положения», согласно которой за нарушение закона «О военном положении» и других российских нормативных правовых актов об этом, в случае, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, на нарушителей из числа граждан может быть наложен административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или к ним может быть применён административный арест на срок до тридцати суток.

При этом должностные лица могут оштрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей или применишь к ним административный арест на срок до тридцати суток. Также за такого рода действия с использованием транспортного средства оно может быть конфисковано.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не дадут повториться сценарию 1917 года и не позволят расколоть Российскую Федерацию. Он отметил, что участники мятежа понесут неминуемое наказание, а страна преодолеет это испытание и станет более сильной.

Также после этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал величайшим, не имеющим оправданий преступлением попытки посеять рознь внутри страны в ходе проведения военных действий. Он призвал одуматься тех, кто готов обратить оружие против собственных собратьев, а также сохранять единство.