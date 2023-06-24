Москва, 24 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Вооружённый мятеж является тяжелейшим преступлением, а во время проведения специальной военной операции — вдвойне, какими бы мотивами не руководствовались мятежники. Об этом 24 июня заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Александр Гальперин/РИА Новости Сотрудники полиции у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге

«Вооружённый мятеж остается вооружённым мятежом, вне зависимости от каких-то былых заслуг или медийной популярности отдельно взятых персонажей. Это тяжкая статья и тяжелейшее преступление. А во время СВО — вдвойне. Какие бы мотивами не руководствовались эти люди — то ли непомерными личными амбициями на фоне когнитивных расстройств, то ли их кто-то простимулировал и научил извне. Уж больно всё складывается в одну линеечку. Так не бывает», — сказал Мартынов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в своём обращении вспомнил трагические моменты истории страны, и многие параллели действительно напрашиваются.

Эксперт выразил мнение, что в ближайшие часы или сутки ситуация будет разрешена, а после этого будет проведено соответствующее расследование, и все получат по заслугам вне зависимости от былых знаков отличия.

«Безусловно, это предательство. В том числе и боевых товарищей, верховного главнокомандующего и страны. Все эти формулировки, как бы понятные и 100 раз заезженные, за этими формулировками про лютый патриотизм все равно просвечивает: «Дайте денег». По-другому это понять невозможно. Шантаж неприемлем. И ещё. Вне зависимости от фамилий министра обороны или начальника Генштаба армия в нашей стране всегда была и будет государствообразующим институтом. И любая угроза армии — это угроза государству, со всеми вытекающими», — добавил Мартынов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин обратился к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Он подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.

Глава государства заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Также Путин заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что Пригожин является преступником, поднявшим руку на свою страну, и его действия должны быть юридически оценены и наказаны.