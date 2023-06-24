Минск, 24 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Любой внутренний конфликт или провокация в России — это подарок коллективному Западу в условиях, когда идёт борьба за будущее славянского мира, заявили 24 июня в Совете безопасности Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Минск был и остаётся союзником России и полностью разделяет цели и задачи военной спецоперации России — вынужденной меры по защите русских людей в Донбассе, отметили в ведомстве.

«Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе», — сказано в обращении Совбеза.

Необходимо прислушаться к голосу разума и сохранять единство в ситуации, когда решается судьба миллионов славян, добавили представители ведомства.

«Белорусский народ всегда был и будет с Россией», — добавили в Совбезе.

Ранее 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда России борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент. Россия не даст повториться сценарию 1917 года, когда внутренние распри и интриги стали причиной утраты огромных территорий и начала гражданской войны, подчеркнул глава государства.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.