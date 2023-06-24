Москва, 24 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. 20 детей из Грайворонского округа, которые отдыхали в Ставропольском крае, останутся в лагере до 27 июня. Об этом 24 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Приняли решение, что 20 детей из Грайворонского округа, которые отдыхали в Ставропольском крае, мы оставляем в лагере до вторника вместе с сопровождающими. Только что проговорил с губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым — никаких вопросов нет, дети будут обеспечены всем необходимым», — написал он.

Он добавил, что решение о возвращении детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина «Белогорье», будет приниматься 25 июня.

Гладков уточнил, что об этом он обязательно проинформирует жителей.

Глава региона также отметил, что сейчас дополнительно прорабатывается вопрос с руководством ОАО «РЖД» по изменению маршрута движения поездов и доставки детей непосредственно в Белгород.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области. Он назвал ситуацию в области стабильной, работа силовых структур проводится в полном объёме, уточнив, что работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.

В Москве под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.